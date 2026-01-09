Crans-Montana arrestato il gestore Moretti La moglie si scusa | Tragedia inimmaginabile

A Crans-Montana, in Svizzera, Jacques Moretti, gestore del locale Le Constellation, è stato arrestato dopo l'incendio del Capodanno che ha causato la morte di diversi giovani. La moglie si è scusata, definendo la tragedia inimmaginabile. L'arresto segue l'interrogatorio svolto presso la procura di Sion, nel quadro delle indagini sulla tragica vicenda.

Dopo l'interrogatorio in procura a Sion, in Svizzera, è stato arrestato Jacques Moretti, il gestore del locale Le Constellation a Crans-Montana, andato a fuoco la notte di Capodanno, provocando una strage di ragazzini. A disporre la misura cautelare restrittiva, per pericolo di fuga, è stata la procuratrice Beatrice Pilloud. La moglie Jessica Moretti è a piede libero e ha deciso di scusarsi, parlando con i giornalisti. "I miei pensieri sono sempre rivolti alle vittime e alle persone che stanno combattendo oggi. È una t ragedia inimmaginabile", ha detto tra le lacrime la donna. "Non avremmo mai potuto immaginare una cosa del genere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

