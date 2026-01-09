Cracovia cuore storico della Polonia tra cultura e spiritualità

Cracovia, antica capitale della Polonia, rappresenta un importante centro di cultura e spiritualità. La città custodisce un ricco patrimonio storico e artistico, che attira visitatori da tutto il mondo. Passeggiando tra le sue vie, si possono scoprire monumenti, chiese e musei che testimoniano secoli di storia e tradizione. Cracovia è un luogo che unisce l’eredità del passato con un’atmosfera vivace e autentica.

Cracovia, antica capitale della Polonia, è oggi una delle città più visitate d'Europa grazie al suo straordinario patrimonio storico, artistico e spirituale. Dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco già nel 1978, la città incanta con la sua atmosfera sospesa tra Medioevo e modernità. Passeggiare per la piazza del Mercato, Rynek G?ówny, significa immergersi in un mosaico di architetture gotiche, rinascimentali e barocche, con al centro il Sukiennice, l'antico mercato dei tessuti, e la chiesa di Santa Maria, famosa per l'altare ligneo di Veit Stoss. Non lontano dal cuore cittadino si erge il Castello del Wawel, simbolo dell'identità nazionale polacca, dove per secoli furono incoronati i sovrani.

