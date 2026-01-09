Covili e Paletti in Spagna. La nuova stagione al via.

Luca Covili e Luca Paletti, ciclisti modenesi, aprono la stagione su strada 2026 in Spagna. Domani si svolgerà ad Altea il tradizionale training camp invernale della Bardiani-7 Saber, nuovo sponsor uzbeko, segnando l'inizio ufficiale delle attività per i due atleti.

La stagione su strada 2026 per i modenesi Luca Covili e Luca Paletti inizierà domani ad Altea (Spagna) con il tradizionale training camp invernale della Bardiani-7 Saber il nuovo sponsor uzbeko. La squadra, che è composta complessivamente da 23 atleti, avrà ancora come responsabile dello staff medico il Maurizio Vicini, vignolese che oltre ai professionisti della famiglia Reverberi segue anche giovani promesse giovanili del Modenese e del Bolognese. Le due settimane di stage avranno un programma intenso di allenamenti su strada dopo una preparazione sui tragitti di casa sino alla spruzzata di neve di questi giorni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

