Costruire la pace con Hurbinek. La parola scelta stavolta è Fuga. Raccontata con musica e teatro.

Sempre meno capaci a stare nel mondo, se "stare nel mondo" significa come si pensa "stare tra le persone". Perché si è perso l’umano, perché da tempo si è preferito gridare anziché ascoltare, fare la guerra anziché costruire la pace. Non c’è niente di più complesso forse che ripartire dalle parole e questo fa e vuole ardentemente fare "Le parole di Hurbinek", quarta edizione di quel momento che dura a lungo perché si arrivi a ragionare non di una, ma di tante "Giornate della Memoria". C’entrano allora le idee di razza, discriminazione, belligeranza e da lì a cascata il genocidio, la disumanizzazione, la pulizia etnica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
