Costole rotte e polmone perforato per salvare un uomo in acqua | la vicenda di Salvatore scivolato nel lago e soccorso dai soldati

Salvatore è stato soccorso dai soldati dopo essere scivolato nel lago di Como, riportando costole rotte e un polmone perforato. Il loro intervento tempestivo ha salvato la sua vita, come mostrato in un video diventato virale. Questa vicenda evidenzia l’importanza delle operazioni di salvataggio in situazioni di emergenza, sottolineando il coraggio e la senso di responsabilità di chi interviene in momenti critici.

