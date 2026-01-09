Costole rotte e polmone perforato per salvare un uomo in acqua | la vicenda di Salvatore scivolato nel lago e soccorso dai soldati
Salvatore è stato soccorso dai soldati dopo essere scivolato nel lago di Como, riportando costole rotte e un polmone perforato. Il loro intervento tempestivo ha salvato la sua vita, come mostrato in un video diventato virale. Questa vicenda evidenzia l’importanza delle operazioni di salvataggio in situazioni di emergenza, sottolineando il coraggio e la senso di responsabilità di chi interviene in momenti critici.
Il video del salvataggio, girato sul lungolago di Como, in poche ore ha fatto il giro dei social. Ma dietro quelle immagini c’è una storia che fa venire i brividi, non solo per il gelo di quella mattina. A raccontarla oggi è Salvatore Samale, 63 anni, di Olgiate Comasco, ricoverato all’ospedale. 🔗 Leggi su Quicomo.it
