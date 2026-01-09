Cosio | cinque persone intossicate dal monossido di carbonio

A Cosio Valtellino, cinque persone sono state intossicate dal monossido di carbonio a causa di una stufetta a legna mal installata. L’incidente evidenzia l’importanza di verificare correttamente gli impianti di riscaldamento per prevenire rischi di intossicazione. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per assistere le persone coinvolte e garantire la sicurezza dell’ambiente.

Cinque persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio a Cosio Valtellino a causa di una stufetta a legna risultata mal installata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’abitazione, e i soccorsi sanitari. Le ambulanze hanno provveduto al. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

