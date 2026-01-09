Cosio | cinque persone intossicate dal monossido di carbonio

A Cosio Valtellino, cinque persone sono state intossicate dal monossido di carbonio a causa di una stufetta a legna installata in modo non corretto. L'incidente evidenzia l'importanza di un corretto uso e manutenzione degli impianti di riscaldamento domestico per garantire la sicurezza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per valutare le condizioni di salute.

Cinque persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio a Cosio Valtellino a causa di una stufetta a legna risultata mal installata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'abitazione, e i soccorsi sanitari. Le ambulanze hanno provveduto al.

