Così Conte vuole battere l’Inter | due novità sembrano certe

Antonio Conte si prepara ad affrontare l’Inter con alcune novità in formazione. Dopo il recente successo del Napoli contro la Lazio all’Olimpico, l’allenatore ha già anticipato possibili rotazioni per gestire al meglio le energie della squadra nel mese di gennaio. Due cambi sembrano dunque probabili, nell’obiettivo di mantenere alta la competitività e prepararsi al meglio per le sfide Future.

Qualche rotazione contro l’Inter è messa in conto. Antonio Conte lo aveva lasciato intendere già dopo il successo del Napoli sul campo della Lazio all’Olimpico di Roma, affrontando in modo più ampio il tema del mese di gennaio e delle energie da gestire. Il tecnico azzurro sa di dover attraversare un vero e proprio tour de force ancora in una fase di emergenza e, per questo, la gestione delle forze diventa centrale. L’idea è quella di ruotare gli uomini disponibili in base alle necessità, cercando di preservare chi è più sollecitato senza abbassare il livello competitivo. In vista della sfida di domenica, sono attese alcune novità: sulla corsia sinistra di difesa dovrebbe tornare titolare Juan Jesus al posto di Buongiorno, mentre più avanzato, nel ruolo di quarto di centrocampo, è pronto a rivedersi Spinazzola, che prenderebbe il posto occupato da Gutiérrez nella gara infrasettimanale contro il Verona. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

