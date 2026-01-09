Cosenza un rinforzo per il centrocampo | ufficiale l’arrivo di Racine Ba dal Siracusa Contratto fino al 2028

Il Cosenza ha annunciato l’acquisto di Racine Ba dal Siracusa, con un contratto fino al 2028. Nato a Saint-Louis, Senegal, il 21 gennaio 2003, il centrocampista ha disputato la prima parte della stagione in corso con la squadra siciliana. L’arrivo di Ba rappresenta un rinforzo importante per il reparto mediano dei calabresi, consolidando la rosa in vista delle prossime sfide.

Il Cosenza batte un colpo a centrocampo: acquisitato dal Siracusa Racine Ba. Il giocatore, nato a Saint-Louis, in Senegal, il 21 gennaio 2003, ha militato nella formazione siciliana nella prima parte della stagione in corso. Ba ha maturato diverse esperienze nel calcio italiano: dopo gli inizi con la Correggese e il passaggio nel settore giovanile del Como, ha giocato in Serie D con Trapani e Reggina.

