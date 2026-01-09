Cosa succedeva davvero là dentro Crans-Montana le parole del barista

In questo testo, attraverso le parole del barista di Crans-Montana, si esplora un’immagine autentica e diretta di una realtà complessa. La frase “Qui non va bene nulla” evidenzia le difficoltà vissute, offrendo uno sguardo sobrio sulle sfide di un luogo che, pur nella sua semplicità, cela storie e tensioni profonde. Un’analisi che invita alla riflessione senza eccessi, mantenendo un tono equilibrato e rispettoso.

“Qui non va bene nulla”. È una frase semplice, pronunciata quasi come uno sfogo, ma oggi suona come un presagio che pesa quanto un atto d’accusa. A dirla è stato Gaetan T., 28 anni, giovane barista del locale Le Constellation, una delle persone rimaste ferite nel devastante incendio scoppiato la notte di Capodanno a Crans-Montana. Un rogo che ha già causato 40 morti e che continua a tenere col fiato sospeso per le condizioni gravissime di altri ragazzi e ragazze ancora ricoverati tra la vita e la morte. Gaetan è uno di loro. Dopo quattro giorni trascorsi nel centro grandi ustionati di Losanna, è stato trasferito in coma in un ospedale di Parigi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

