Cosa significa quando il cane si gratta pancia e muso anche se non ha pulci

Quando il cane si gratta pancia e muso, anche senza presenza di pulci, potrebbe essere segno di allergie, irritazioni cutanee, infezioni o stress. È importante osservare eventuali altri sintomi e consultare un veterinario per una diagnosi accurata e un trattamento appropriato, al fine di garantire il benessere dell'animale.

