Cosa significa quando il cane si gratta pancia e muso anche se non ha pulci

Quando il cane si gratta pancia e muso, anche senza presenza di pulci, potrebbe essere segno di allergie, irritazioni cutanee, infezioni o stress. È importante osservare eventuali altri sintomi e consultare un veterinario per una diagnosi accurata e un trattamento appropriato, al fine di garantire il benessere dell'animale.

Se il cane si gratta su pancia e muso potrebbe avere allergie, irritazioni, infezioni e anche stress. Non dobbiamo pensare che si tratti solo di pulci. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

