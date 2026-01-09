Cosa fare anche gratis a Trento dal 9 alll’11 gennaio | tutti gli eventi

Scopri gli eventi a Trento dal 9 all’11 gennaio, tra musica, teatro, mostre e attività per famiglie. Un’occasione per vivere il territorio anche gratuitamente, partecipando a iniziative culturali e ricreative pensate per tutti. Un fine settimana ricco di proposte per apprezzare la scena locale e trascorrere momenti di condivisione e scoperta nella città.

Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 9 all’11 gennaio: tutti gli eventiAnche questo fine settimana il Trentino si accende di appuntamenti tra musica, teatro, mostre, laboratori per famiglie e iniziative culturali. Dalle sale concerto ai palazzi della cultura, fino alle proposte nella natura e ai. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 2 al 4 gennaio: tutti gli eventi Leggi anche: Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 9 all'11 gennaio: tutti gli eventi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 2 al 4 gennaio: tutti gli eventi; Gli eventi imperdibili del weekend; Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 9 alll’11 gennaio: tutti gli eventi; Rovereto: al MART con i bambini. Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 2 al 4 gennaio: tutti gli eventi - Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. trentotoday.it

Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 26 al 28 dicembre: tutti gli eventi - Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. trentotoday.it

Lunedì 19 maggio, cosa fare oggi in Trentino - L’appuntamento con Pint of Science è ormai un momento imperdibile per chi ama la scienza raccontata in modo informale, davanti a un boccale di birra. rainews.it

Ma cosa voleva fare #SportMediaset - facebook.com facebook

"Per arrivare dove vuoi arrivare, cosa sei disposto a fare" Il Falsario diretto da Stefano Lodovichi, con Pietro Castellitto, Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Pierluigi Gigante, Aurora Giovinazzo, e con Edoardo Pesce e con Claudio Santamaria arriva il 23 genn x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.