Corto circuito tra diritti umani e libertà Papa Leone ai diplomatici

Papa Leone XIV ha rivolto un appello ai diplomatici presenti, sottolineando come i conflitti globali e l’uso di armamenti avanzati stiano minando i diritti umani e le libertà fondamentali. Durante l’udienza di inizio anno presso la Santa Sede, il Papa ha evidenziato la necessità di un impegno condiviso per proteggere la dignità di tutte le persone, evidenziando le sfide che il mondo affronta nel garantire pace e rispetto dei diritti.

In un mondo segnato da conflitti incessanti, devastazione causata da armi sempre più sofisticate e violenza che non risparmia nemmeno i più innocenti, Papa Leone XIV, nell'udienza d'inizio anno al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede svoltasi stamattina, venerdì 9 gennaio, ha espresso la profonda sofferenza che pervade ogni angolo del pianeta. Il Pontefice ha lanciato un appello accorato per la pace, sottolineando che essa non può essere raggiunta con la forza o la deterrenza, ma richiede un impegno costante e paziente di costruzione e una vigilanza continua. Questo sforzo, ha affermato, è responsabilità di tutti, in particolare dei Paesi che possiedono arsenali nucleari. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Corto circuito tra diritti umani e libertà". Papa Leone ai diplomatici Leggi anche: Papa Leone XIV ai diplomatici della Santa Sede: “Non staremo in silenzio davanti alle ingiustizie” Leggi anche: Venezuela, Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn, Rodriguez presidente ad interim. Papa Leone: “Rispettare sovranità e diritti umani” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. United 2026, il senso della pace per la FIFA - di Francesco Caremani [articolo]; IL VENEZUELA DI MADURO IN ITALIA; Giustappunto cantilene al potere e responsabilità in fuga. Leone XIV: «”Corto circuito” dei diritti umani» - Nuovo appello perché «si scelgano con coraggio le vie della pace e del dialogo inclusivo» ... romasette.it

