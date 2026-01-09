Corsie riservate al trasporto pubblico | da quando emetterà sanzioni la telecamera in corso Sommeiller a Torino

Dal 12 gennaio, in corso Sommeiller a Torino, entrerà in funzione il sistema di controllo elettronico delle corsie riservate al trasporto pubblico. La telecamera, in fase di pre-esercizio, inizierà a monitorare e a emettere sanzioni per i veicoli non autorizzati. Questa iniziativa mira a migliorare la circolazione e l’efficienza dei mezzi pubblici nel centro cittadino.

Lunedì 12 gennaio entrerà in fase di pre-esercizio il varco per il controllo della corsia riservata al trasporto pubblico in corso Germano Sommeiller. Nei primi giorni la polizia locale garantirà una presenza sul tratto di strada con compiti di informazione e supporto agli automobilisti. Avranno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

