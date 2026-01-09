Corsie riservate al trasporto pubblico | da quando emetterà sanzioni la telecamera in corso Sommeiller a Torino
Dal 12 gennaio, in corso Germano Sommeiller a Torino, entrerà in funzione il sistema di controllo tramite telecamera per le corsie riservate al trasporto pubblico. La fase di pre-esercizio consentirà di monitorare e verificare il rispetto delle corsie dedicate, con l’emissione di sanzioni che partiranno successivamente. Questa misura mira a garantire un utilizzo corretto delle corsie, migliorando la fluidità del traffico e la regolarità dei servizi pubblici.
Lunedì 12 gennaio entrerà in fase di pre-esercizio il varco per il controllo della corsia riservata al trasporto pubblico in corso Germano Sommeiller. Nei primi giorni la polizia locale garantirà una presenza sul tratto di strada con compiti di informazione e supporto agli automobilisti. Avranno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
