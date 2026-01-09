Corsa di cavalli interrotta Brambilla | Pene più severe grazie alla polizia

La polizia di Catania ha utilizzato droni e tecnologie avanzate per interrompere una corsa clandestina di cavalli a Campo Rotondo Etneo. L’operazione, apprezzata da chi rispetta gli animali, punta a rafforzare le pene per questo tipo di reati, contribuendo a tutela e rispetto degli animali e delle normative vigenti.

"Merita il massimo apprezzamento, e la particolare riconoscenza di chi come me ama e rispetta gli animali, l'operazione della polizia di Stato di Catania, che ha impiegato droni e strumenti di avanzata tecnologia per interrompere una corsa clandestina di cavalli nel Comune di Campo Rotondo Etneo.

