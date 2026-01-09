Corsa di cavalli interrotta Brambilla | Pene più severe grazie alla polizia

La polizia di Catania ha utilizzato droni e tecnologie avanzate per interrompere una corsa clandestina di cavalli a Campo Rotondo Etneo. L’operazione, apprezzata da chi rispetta gli animali, punta a rafforzare le pene per questo tipo di reati, contribuendo a tutela e rispetto degli animali e delle normative vigenti.

Corsa clandestina di cavalli fermata a Catania con droni e 20 poliziotti: 15 persone denunciate. «È una manifestazione del potere mafioso» - Brambilla: «Grande operazione degli agenti, ora applicare le nuove norme che puniscono anche la presenza di minori». corriere.it

Corsa clandestina di cavalli scoperta nel catanese grazie ai droni della polizia - Una corsa clandestina di cavalli è stata scoperta e interrotta dalla Polizia di Stato nel territorio di Camporotondo Etneo, in provincia di Catania. rainews.it

Corsa clandestina di cavalli fermata con droni e 20 agenti, 15 denunciati: «È potere mafioso» x.com

Corsa clandestina di cavalli nel Catanese: la Polizia di Stato denuncia 15 persone. L’operazione, condotta con l’ausilio di droni, ha permesso di identificare i partecipanti. LEGGI L’ARTICOLO - facebook.com facebook

