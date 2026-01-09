Corsa di cavalli in strada il video della polizia coi droni | clacson all’impazzata per stressare gli animali

La polizia di Catania ha sequestrato denaro e documenti durante un’operazione contro una corsa clandestina di cavalli, documentata anche attraverso un video con droni. Sono state denunciate 15 persone per maltrattamento animale e attività illegale. L’intervento mira a contrastare questo fenomeno, spesso accompagnato da pratiche rischiose come l’uso di clacson per stressare gli animali.

L’operazione della polizia di Catania ha portato alla denuncia di 15 persone per corsa clandestina di cavalli e maltrattamento di animali e al sequestro di 5mila euro in contanti e un appunto con i nomi degli scommettitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Corsa clandestina di cavalli filmata dai droni della polizia: clacson e frustate per "stressare" gli animali Leggi anche: Gara di cavalli fermata dal blitz della polizia, 15 persone denunciate: scooter e clacson per far "impazzire" gli animali Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La corsa clandestina di cavalli ripresa dal didentro a bordo di una moto: il video esclusivo; Cavalli tra le auto ad Anagni, i carabinieri: «Non era una corsa clandestina». Il padrone multato dopo il video virale; VIDEO | Folle corsa clandestina di cavalli a Camporotondo Etneo: 15 denunciati; Catania, scoperta corsa clandestina di cavalli: le immagini della gara. La corsa clandestina di cavalli ripresa dal didentro a bordo di una moto: il video esclusivo - Un video esclusivo di cui La Sicilia è entrato in possesso riprende l'ennesima folle corsa clandestina di cavalli nel Catanese: scia interminabile di moto e scooter, strada occupata, clacson, passamon ... lasicilia.it

I droni della polizia filmano la corsa clandestina di cavalli sulla strada carrozzabile - Tra le persone identificate anche dei minori che a bordo di scooter incitavano i cavalli ... msn.com

Cavalli frustati e storditi dai clacson per correre più veloce, la polizia segue la corsa clandestina con i droni e la blocca - Una sfida tra purosangue inglesi lanciati al galoppo in salita, scortati da una flotta di scooter e furgoni pronti alla fuga, è stata interrotta dal tempestivo intervento delle ... leggo.it

Corsa clandestina di cavalli, 15 denunciati a Camporotondo Etneo Quindici persone, tutte originarie della provincia di Messina, sono state denunciate per aver organizzato una corsa clandestina di cavalli a Camporotondo Etneo, nel Catanese. Al centro delle i - facebook.com facebook

Corsa clandestina di cavalli, la polizia la 'segue' con i droni e la blocca #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.