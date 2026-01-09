Corsa clandestina di cavalli filmata dai droni della polizia | clacson e frustate per stressare gli animali

Una corsa clandestina di cavalli, scoperta dalla polizia con l'ausilio di droni, si è svolta in un'area isolata della provincia di Catania. Durante l'evento, gli animali sono stati sottoposti a stress con clacson e frustate. L'intervento delle forze dell’ordine ha interrotto la gara, evidenziando il crescente impegno per contrastare queste pratiche illegali e proteggere il benessere degli animali.

Una corsa clandestina di cavalli, organizzata in un'area isolata in provincia di Catania, è stata scoperta dalla polizia, che ha ripreso tutta la gara con i droni, per poi intervenire nella zona in cui era previsto l'arrivo. Quindici persone, tra cui due minorenni, tutte originarie della.

Cavalli frustati e storditi dai clacson per correre più veloce, la polizia segue la corsa clandestina con i droni e la blocca - Una sfida tra purosangue inglesi lanciati al galoppo in salita, scortati da una flotta di scooter e furgoni pronti alla fuga, è stata interrotta dal tempestivo intervento delle ... leggo.it

La corsa clandestina di cavalli ripresa dal didentro a bordo di una moto: il video esclusivo - Un video esclusivo di cui La Sicilia è entrato in possesso riprende l'ennesima folle corsa clandestina di cavalli nel Catanese: scia interminabile di moto e scooter, strada occupata, clacson, passamon ... lasicilia.it

In trasferta da Messina a Catania per una corsa clandestina di cavalli: denunciati in 15 tra fantini e organizzatori, 2 sono minorenni https://gazzettadelsud.it/p=2153974 - facebook.com facebook

Quindici persone, originarie della provincia di Messina, sono accusate di avere organizzato la corsa clandestina a Camporotondo Etneo x.com

