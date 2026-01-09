Corriere dello Sport | Napoli Conte cambia contro l’Inter
Il Napoli si prepara ad affrontare l’Inter con alcune variazioni nella formazione, come prevedibile in vista di una partita importante. La strategia di Luciano Spalletti potrebbe prevedere modifiche per ottimizzare le prestazioni e rispondere alle esigenze della gara. Questi cambiamenti sono parte della normale gestione della rosa, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività e sfruttare al meglio le risorse a disposizione.
"> Qualche cambio contro l’Inter è inevitabile. Antonio Conte lo aveva annunciato già dopo la vittoria con la Lazio, allargando il discorso alle difficoltà di gennaio e alla gestione di un calendario serrato. Come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli si prepara ad affrontare il tour de force ancora in piena emergenza, con l’obiettivo di preservare le energie dei giocatori disponibili attraverso una rotazione ragionata dell’organico. Domenica a San Siro si rivedranno volti diversi nell’undici iniziale. In difesa, a sinistra, spazio a Juan Jesus al posto di Buongiorno, mentre Spinazzola agirà da quarto di centrocampo nel ruolo che contro il Verona era stato affidato a Gutierrez. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
