Neres potrebbe presto approdare a San Siro, anche se al momento non si tratta ancora di una conferma ufficiale. La sua presenza rappresenta una possibilità concreta che potrebbe influenzare le strategie del club nella prossima sessione di mercato. Restano da valutare gli sviluppi e le trattative in corso, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali sulle intenzioni della società.

"> Neres a San Siro non è ancora una certezza, ma è una possibilità concreta. Il Napoli che si prepara allo scontro scudetto di domenica contro l’Inter inizia a valutare con maggiore realismo le chance di recuperare il suo uomo simbolo dell’ultimo periodo. Come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, da oggi partiranno le valutazioni più approfondite sulle condizioni dell’esterno brasiliano, diventato una variabile tattica decisiva nel recente filotto di vittorie. Fantasia, qualità e imprevedibilità: Neres, insieme a Elmas, Hojlund, Politano e Spinazzola, ha contribuito a cambiare radicalmente la produzione offensiva del Napoli nel mini ciclo di quattro successi consecutivi, dalla Supercoppa alla Lazio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Luci Neres a San Siro”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, sospiro di sollievo per Neres: stop breve, Conte spera per San Siro”

Leggi anche: Prima pagina Corriere dello Sport: “San Siro a Milan e Inter, ma si indaga per turbativa d’asta”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

David Neres, filtrano le prime voci sull'entità dell'infortunio - Soltanto ipotesi per ora, sull'unica nota stonata del bel successo ottenuto dal Napoli ieri all'Olimpico di Roma contro la Lazio. napolitoday.it