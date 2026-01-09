Corriere dello Sport – il centrocampista olandese sbarca a Fiumicino

Il centrocampista olandese Kenneth Taylor è arrivato a Fiumicino, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La sua presenza si inserisce nelle recenti operazioni di calciomercato, che vedono anche l’arrivo di Raktov. La società si impegna a rinforzare la rosa con nuovi talenti, mantenendo l’attenzione sulle strategie di mercato e sulle possibili integrazioni in squadra.

2026-01-08 22:27:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: Dopo Raktov, arriva anche Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese, acquistato dall’Ajax, è sbarcato a Fiumicino intorno alle ore 20:00. Domani, venerdì 9 gennaio, nello stesso giorno in cui la società biancoceleste festeggerà i suoi 126 anni, Taylor si sottoporrà alle visite mediche e f irmerà il contratto che lo legherà alla Lazio. Prima di mettersi a disposizione di Maurizio Sarri. La Lazio saluta l’arrivo di Taylor. Il club biancoceleste ha pubblicato sui suoi profili social le prime immagini del nuovo acquisto, accompagnando il suo arrivo nella capitale con il messaggio: “Kenneth is here”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

