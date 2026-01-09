Corinne Clery presenta Claudio | la sua nuova fiamma

Corinne Clery ha annunciato la sua nuova relazione durante l'evento Storie di donne al Bivio, presentando Claudio Gentili, con il quale intende convolare a nozze. La nota attrice italiana ha condiviso questo momento di felicità, confermando il suo legame con Claudio. L'articolo Corinne Clery presenta Claudio: la sua nuova fiamma fornisce dettagli sul loro rapporto e sui prossimi passi di questa relazione.

