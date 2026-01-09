Coppola | La mia idea di città Pronto ad alleanze con chi punta ai grandi temi della svolta

Giuseppe Coppola presenta un approccio diretto e dialogico alla città di Gallipoli, senza annunci preconfezionati. Nel suo incontro con la stampa, ha condiviso l’intenzione di promuovere un percorso di partecipazione e collaborazione con chi condivide i principali temi della trasformazione urbana e territoriale. Un confronto sincero volto a sondare le reali esigenze e a costruire insieme un progetto condiviso per il futuro della città.

