Coppola | La mia idea di città Pronto ad alleanze con chi punta ai grandi temi della svolta
Giuseppe Coppola presenta un approccio diretto e dialogico alla città di Gallipoli, senza annunci preconfezionati. Nel suo incontro con la stampa, ha condiviso l’intenzione di promuovere un percorso di partecipazione e collaborazione con chi condivide i principali temi della trasformazione urbana e territoriale. Un confronto sincero volto a sondare le reali esigenze e a costruire insieme un progetto condiviso per il futuro della città.
GALLIPOLI - Nessun annuncio ai quattro venti o già precostituito. L’incontro di Giuseppe Coppola con la stampa ha più il sapore della chiacchierata per sondare umori e intenzioni reali per una prossimo sviluppo organizzato e strutturale della città e del territorio. E per far intendere che, messi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
