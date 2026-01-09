Coppola | La mia idea di città Pronto ad alleanze con chi punta ai grandi temi della svolta

Da lecceprima.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Coppola presenta un approccio diretto e dialogico alla città di Gallipoli, senza annunci preconfezionati. Nel suo incontro con la stampa, ha condiviso l’intenzione di promuovere un percorso di partecipazione e collaborazione con chi condivide i principali temi della trasformazione urbana e territoriale. Un confronto sincero volto a sondare le reali esigenze e a costruire insieme un progetto condiviso per il futuro della città.

GALLIPOLI - Nessun annuncio ai quattro venti o già precostituito. L’incontro di Giuseppe Coppola con la stampa ha più il sapore della chiacchierata per sondare umori e intenzioni reali per una prossimo sviluppo organizzato e strutturale della città e del territorio. E per far intendere che, messi. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Leggi anche: Minerva al bivio: Piteo, Cuppone o Mita. Centrodestra può convergere su idea di città di Coppola

Leggi anche: PC con chip AI, Acer punta su scuole e PMI per la svolta digitale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.