Il Marocco ha battuto il Camerun 2-0 nella partita di Coppa d’Africa, grazie ai gol di Brahim Diaz e Saibari. La vittoria consente alla squadra marocchina di accedere alle semifinali del torneo, consolidando la propria posizione nel percorso verso il titolo. La partita si è svolta a Rabat, evidenziando l’importanza di questo risultato nel contesto della competizione continentale.

A Rabat, il Marocco ha conquistato una vittoria netta per 2-0 contro il Camerun, assicurandosi un posto in semifinale di Coppa d’Africa. Ora aspetta di sfidare una tra Algeria e Nigeria per un posto in finale. Il Camerun ha tentato di reagire, ma la difesa marocchina è stata impenetrabile, mentre gli avversari hanno espresso un gioco ordinato e aggressivo, guidati da Brahim Diaz. La partita è iniziata con un ritmo elevato, degno di una competizione di alto livello. Fin dai primi minuti, il Marocco ha preso il controllo, con El Aynaoui protagonista di azioni pericolose che hanno messo in difficoltà la retroguardia camerunese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Coppa d’Africa, Camerun-Marocco finisce 0-2: a segno ancora Brahim Diaz e Saibari

