L’arrivo del freddo intenso non ha colto di sorpresa la Croce Rossa di Monza, che da tempo ha predisposto servizi di accoglienza e assistenza per le persone senza dimora. Coperte, biancheria e docce calde sono disponibili per garantire un minimo di comfort e sicurezza a chi vive all’aperto. Guido Compatangelo, presidente dell’organizzazione, sottolinea come la preparazione abbia permesso di rispondere prontamente alle esigenze della comunità in questa stagione difficile.

L’emergenza freddo non ci ha sorpresi: la nostra organizzazione era pronta – spiega Guido Compatangelo, presidente della Croce Rossa di Monza –. Le unità di strada sono operative per portare coperte, bevande calde e assistenza a chi vive all’aperto. I nostri volontari non si fermano di fronte alle basse temperature: conoscono bene le persone che incontrano e sanno quanto conti anche solo una parola gentile. Un contatto umano è utile in questi casi quanto una coperta. Oltre agli interventi notturni, restano attivi i servizi docce e di supporto sociale per i senza fissa dimora. Il Comitato della Croce Rossa di Monza ha un’unità di strada consolidata, tutti i martedì sera un paio di volontari girano a piedi dove sanno che le persone dormono all’aperto: un tempo sotto i portici dell’area Cambiaghi, oggi tra la stazione, via Italia, via Carlo Alberto e i portici dell’Ufficio Igiene, a ridosso del Lambro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coperte, biancheria e doccia calda per gli irriducibili della strada: "L’emergenza non ci ha sorpresi"

Leggi anche: Gaza, Ong denunciano: "Israele ha respinto almeno 23 richieste di aiuti da inizio tregua, coperte, letti, biancheria, cucine bloccati ai valichi"

Leggi anche: Atleti senza acqua calda. Doccia fredda al campo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Coperte, biancheria e doccia calda per gli irriducibili della strada: L’emergenza non ci ha sorpresi.

Coperte, biancheria e doccia calda per gli irriducibili della strada: "L’emergenza non ci ha sorpresi" - "L’emergenza freddo non ci ha sorpresi: la nostra organizzazione era pronta – spiega Guido Compatangelo, presidente della Croce ... ilgiorno.it