Convocati Roma per il Sassuolo le scelte di Gasperini | la lista completa
Ecco l'elenco completo dei convocati della Roma per la partita contro il Sassuolo, secondo le scelte di Gasperini. La lista comprende i calciatori a disposizione per la sfida di domani in Serie A, mentre la squadra si prepara ad affrontare l'importante appuntamento casalingo.
Convocati Roma per il Sassuolo, le scelte di Gasperini: l’elenco completo dai calciatori a disposizione per la sfida di domani in Serie A La Roma scalda i motori per la sfida interna contro il Sassuolo. Allo Stadio Olimpico, la formazione guidata dal tecnico di Grugliasco Gian Piero Gasperini cerca conferme pesanti in ottica europea. I . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Convocati Roma per la sfida contro il Sassuolo: ecco le scelte del tecnico giallorosso Gasperini! La lista
Leggi anche: Convocati Roma, le scelte di Gasperini per la sfida interna contro il Como di Serie A! El Aynaoui resta fuori dalla lista dei convocati: con lui altri due nomi
Roma-Sassuolo, emergenza e rientri: Wesley in dubbio, Gasperini studia l’undici per la prima di ritorno; Convocati Serie A 19^ giornata: la lista completa delle 20 squadre; Real Sociedad-Atletico Madrid: la scelta di Simeone su Raspadori; Sassuolo, la probabile formazione contro la Juventus.
Roma, i convocati di Gasperini per la gara col Sassuolo: Wesley non ce la fa - Sassuolo, gara valida per la ventesima giornata di Serie A in programma domani. tuttomercatoweb.com
Verso Roma-Sassuolo, i convocati di Gasperini: out Wesley. C'è Soulé - Il club giallorosso rende nota la lista dei calciatori che saranno a disposizione del tecnico giallorosso. ilromanista.eu
Roma-Sassuolo, le probabili formazioni: Soulé torna titolare, Wesley in dubbio - Sassuolo (Sabato 10 gennaio, ore 18, arbitra Marcenaro, diretta tv su DAZN). tuttomercatoweb.com
Calciomercato Roma, pressing su Dragusin La Roma accelera per Radu Dragusin: nuovi contatti con il Tottenham per trovare l’intesa sulle cifre. Il difensore è tornato tra i convocati dopo il lungo stop e resta un profilo ritenuto prioritario per rinforzare la difes - facebook.com facebook
#Lecce, i convocati per la sfida contro la Roma: c'è #Sottil #ASRoma x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.