Roma ospiterà per la prima volta Convivium Renaissance, evento internazionale dedicato al vino biodinamico, lunedì 19 gennaio 2026. La manifestazione si svolgerà presso il Garum – Museo della Cucina, situato vicino al Circo Massimo, offrendo un’occasione importante per approfondire le caratteristiche e le pratiche di questa produzione sostenibile e in crescita nel panorama enologico mondiale.

Roma si prepara ad accogliere un appuntamento di rilievo assoluto per il mondo del vino: Convivium Renaissance, l’evento internazionale dedicato al vino biodinamico, arriva per la prima volta nella Capitale lunedì 19 gennaio 2026, negli spazi suggestivi del Garum – Museo della Cucina, a due passi dal Circo Massimo. Un debutto atteso, che segna un momento importante per la scena enologica italiana e internazionale, portando a Roma la visione di Renaissance des Appellations, l’organizzazione fondata da Nicolas Joly, pioniere e riferimento assoluto della viticoltura biodinamica in Europa. Dalle 12:00 alle 19:00, Convivium Renaissance riunirà sessanta vignaioli provenienti da tutto il mondo, insieme a professionisti del settore e operatori HoReCa, in una giornata di confronto, degustazione e dialogo. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Sansepolcro brinda al successo di “B.E.V.I.”: la città diventa capitale del vino italiano per un weekend

Leggi anche: Tornano i Vignaioli indipendenti. La Fiera diventa capitale del vino. E sabato la Notte Bianca in città

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Convivium Renaissance: Roma diventa capitale del vino biodinamico; Per la prima volta a Roma Convivium Renaissance, l’evento internazionale dedicato al vino biodinamico; Il 2026 inizia con i vini naturali da “ViniVeri Assisi” al “Convivium” di Nicolas Joly a Roma.

Convivium Renaissance: Roma diventa capitale del vino biodinamico - Roma si prepara ad accogliere un appuntamento di rilievo assoluto per il mondo del vino: Convivium Renaissance, l’evento internazionale dedicato al vino ... funweek.it