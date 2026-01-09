Convivium Renaissance | Roma diventa capitale del vino biodinamico
Roma ospiterà per la prima volta Convivium Renaissance, evento internazionale dedicato al vino biodinamico, lunedì 19 gennaio 2026. La manifestazione si svolgerà presso il Garum – Museo della Cucina, situato vicino al Circo Massimo, offrendo un’occasione importante per approfondire le caratteristiche e le pratiche di questa produzione sostenibile e in crescita nel panorama enologico mondiale.
Roma si prepara ad accogliere un appuntamento di rilievo assoluto per il mondo del vino: Convivium Renaissance, l’evento internazionale dedicato al vino biodinamico, arriva per la prima volta nella Capitale lunedì 19 gennaio 2026, negli spazi suggestivi del Garum – Museo della Cucina, a due passi dal Circo Massimo. Un debutto atteso, che segna un momento importante per la scena enologica italiana e internazionale, portando a Roma la visione di Renaissance des Appellations, l’organizzazione fondata da Nicolas Joly, pioniere e riferimento assoluto della viticoltura biodinamica in Europa. Dalle 12:00 alle 19:00, Convivium Renaissance riunirà sessanta vignaioli provenienti da tutto il mondo, insieme a professionisti del settore e operatori HoReCa, in una giornata di confronto, degustazione e dialogo. 🔗 Leggi su Funweek.it
