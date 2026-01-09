Controllore Gtt cade a terra un passeggero senza biglietto fugge | scena ripresa dalla bodycam

Durante un intervento sulla linea 3 di Torino, un assistente alla clientela Gtt è stato aggredito da un passeggero senza biglietto, che poi è fuggito. Un episodio ripreso dalle bodycam, nel quale il controllore è caduto a terra durante il tentativo di gestione della situazione. La vicenda evidenzia le problematiche di sicurezza sui mezzi pubblici e la necessità di interventi efficaci.

Un assistente alla clientela Gtt sarebbe stato aggredito da un uomo verosimilmente senza biglietto a bordo di un mezzo della linea 3 a Torino. È accaduto nel pomeriggio di giovedì 8 gennaio verso le 15 in largo Toscana all’angolo con via Borsi, in zona Lucento, mentre il mezzo era diretto verso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Violenza in stazione a Fano: controllore aggredito dal passeggero senza biglietto Leggi anche: Lite sul treno in stazione a Fano, controllore aggredito dal passeggero senza biglietto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Controllore Gtt cade a terra, un passeggero (senza biglietto) fugge: scena ripresa dalla bodycam - Un assistente alla clientela Gtt sarebbe stato aggredito da un uomo verosimilmente senza biglietto a bordo di un mezzo della linea 3 a Torino. torinotoday.it

Assistente Gtt scaraventato a terra: ennesima aggressione sui tram a Torino - Un assistente Gtt di 62 anni aggredito e scaraventato a terra su un tram della linea 3 a Torino. quotidianopiemontese.it

Controllori Gtt aggrediti e picchiati per aver chiesto di vedere il biglietto - Due controllori della Gtt sono stati aggrediti e picchiati a Torino mentre chiedevano a due passeggeri di mostrare il biglietto. torino.repubblica.it

La rabbia di Fabio Caressa: Ma davvero stiamo ancora qui a parlare del fallo di mano di Buongiorno Cioè, uno gli cade addosso, gli mette l’ascella sulla spalla, lo sbilancia, lo piega, lo trasc - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.