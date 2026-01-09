Controlli antidroga alla stazione con il cane Ila

La polizia locale ha avviato controlli antidroga alla stazione, impiegando Ila, il cane specializzato nelle verifiche anti-droga. L’operazione mira a prevenire lo spaccio e garantire la sicurezza pubblica, attraverso verifiche mirate e tempestive. Questi controlli rappresentano un’ulteriore misura di prevenzione per mantenere un ambiente più sicuro nelle aree di maggiore afflusso.

Lotta allo spaccio di stupefacenti, al via i controlli della polizia locale con Ila, il cane anti-droga. Nel mirino la stazione ferroviaria e le vie del borgo marinaro. L'altro ieri è stato ufficialmente avviato il primo servizio congiunto previsto dall'accordo di collaborazione tra il Comune di Civitanova e quello di Ascoli. L'iniziativa nasce dalla volontà dell'amministrazione di investire in professionalità e competenze specifiche per affrontare una delle criticità più sentite della sicurezza urbana: il contrasto allo spaccio di stupefacenti. Grazie alla sinergia con il comando di Ascoli Piceno, il territorio civitanovese potrà ora contare su controlli più capillari ed efficaci.

