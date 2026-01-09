Contro le sue convinzioni Macron è costretto a essere in minoranza sul Mercosur

Recenti tensioni evidenziano come, contro le aspettative, Macron si trovi in minoranza sul tema del Mercosur. A Parigi, manifestazioni di agricoltori e cittadini hanno coinvolto centinaia di persone e provocato disagi nelle infrastrutture, mentre la presidente dell’Assemblea nazionale ha affrontato fischi durante un tentativo di dialogo. Questi eventi sottolineano le sfide politiche e sociali legate alle decisioni sulla cooperazione internazionale e il ruolo del governo francese.

Bruxelles. Centonove trattori e 670 manifestanti a Parigi, la presidente dell'Assemblea nazionale coperta di fischi mentre cerca di dialogare con gli agricoltori, quattro autostrade e dive.

