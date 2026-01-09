Contro le discriminazioni le vibrazioni del KPop

Il KPop Vibing Contest 2026 si svolge a Brescia, organizzato dalle associazioni Prisma Luce Aps e Coreapoli, con il patrocinio del Comune. Un evento che unisce appassionati e artisti da diverse città italiane per promuovere l’inclusione e contrastare le discriminazioni attraverso la musica e la cultura KPop. La manifestazione, alla sua quinta edizione, rappresenta un’occasione per condividere valori di rispetto e diversità in un contesto di intrattenimento.

Tutti pazzi per il KPop. Arriveranno da Bergamo, Torino, Venezia, Genova, Verona i solisti e i gruppi (crews) che parteciperanno al KPop Vibing Contest 2026 Contro la discriminazione, organizzato per il quinto anno dalle associazioni Prisma Luce Aps e Coreapoli, con il patrocinio del Comune di Brescia. L'appuntamento con coreografie e musica della cultura pop coreana è domenica dalle 15, all'Auditorium San Barnaba di corso Magenta. Attraverso complesse performances di ballo sulle note del Korean pop (un genere musicale ormai affermato che negli anni ha dimostrato di avvicinare culture e tradizioni differenti), offrirà a giovani e giovanissimi l'opportunità di sperimentare impegno, sana competizione, collaborazione e integrazione.

Brescia, torna il “Kpop Vibing Contest contro la discriminazione” - L'evento si svolgerà nel pomeriggio di domenica 11 gennaio all'auditorium San Barnaba e ha come obiettivo la diffusione e valorizzazione della cultura coreana. quibrescia.it

