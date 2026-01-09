Il bando regionale per la promozione dello sport 2025-2026 si è concluso, con la partecipazione di sei società sportive di Imola. Tra queste, solo l’Asd Handball Club Imola è stata ammessa e ha ricevuto il finanziamento. Questa scelta riflette l’attenzione alle realtà sportive locali e alle iniziative che promuovono l’attività motoria nella comunità.

Delle sei società sportive imolesi che hanno partecipato al bando regionale per la promozione dell’attività motoria e sportiva 2025-2026, solo l’ Asd Handball Club Imola è stata ammessa e finanziata. Il club ha ottenuto un contributo di 13.800 euro per il progetto ‘Nemo Relinquatur’, mentre le altre realtà locali, tra cui Giocathlon, Ciclistica Omnia Imola, Circolo Ippico La Rondinella e Sport Garage, pur valutate positivamente, non hanno ricevuto fondi per esaurimento delle risorse disponibili. Querce Rugby e Imola Rugby non sono state ammesse per motivi tecnici legati ai punteggi o alla mancata adesione alla Carta Etica dello Sport. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Contributi per lo sport. Bando chiuso

