Contributi per lo sport Bando chiuso
Il bando regionale per la promozione dello sport 2025-2026 si è concluso, con la partecipazione di sei società sportive di Imola. Tra queste, solo l’Asd Handball Club Imola è stata ammessa e ha ricevuto il finanziamento. Questa scelta riflette l’attenzione alle realtà sportive locali e alle iniziative che promuovono l’attività motoria nella comunità.
Delle sei società sportive imolesi che hanno partecipato al bando regionale per la promozione dell’attività motoria e sportiva 2025-2026, solo l’ Asd Handball Club Imola è stata ammessa e finanziata. Il club ha ottenuto un contributo di 13.800 euro per il progetto ‘Nemo Relinquatur’, mentre le altre realtà locali, tra cui Giocathlon, Ciclistica Omnia Imola, Circolo Ippico La Rondinella e Sport Garage, pur valutate positivamente, non hanno ricevuto fondi per esaurimento delle risorse disponibili. Querce Rugby e Imola Rugby non sono state ammesse per motivi tecnici legati ai punteggi o alla mancata adesione alla Carta Etica dello Sport. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Contributi alle famiglie: aperto il bando 'Sport per tutti' 2025/2026
Leggi anche: Due bandi per lo sport a Pisa. Contributi a famiglie e associazioni
Contributi per lo sport. Bando chiuso; Chiusa Pesio: contributi per oltre un milione di euro nell’ultimo mese.
Contributi per lo sport. Bando chiuso - Delle sei società sportive imolesi che hanno partecipato al bando regionale per la promozione dell’attività motoria e sportiva 2025- msn.com
Bando Sport e Periferie 2025, nuovo elenco di Comuni vincitori - 000 abitanti, vincitori del Bando Sport e Periferie 2025 che promuove lo sviluppo di infrastrutture sportive sicure ed ... edilportale.com
I bandi della Fondazione Carisap. Sport e creatività per i ragazzi - Ecco le associazioni sparse in tutto il territorio che hanno ricevuto contributi per le loro iniziative legate all’attività fisica dei giovani. msn.com
RONCHI DEI LEGIONARI - I contributi 2025, destinati a sport, cultura, welfare e associazioni combattentistiche, mirano a rafforzare il tessuto sociale della città e a sostenere l’attività quotidiana delle realtà locali. SEGUICI anche su Instagram -> https://instagr - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.