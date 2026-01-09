Conte pronto a sorprendere | ecco chi cambia contro l’Inter
In vista della partita contro l’Inter, l’allenatore del Napoli valuta alcune modifiche alla formazione. La gestione delle energie resta una priorità, con l’obiettivo di affrontare la sfida nel modo più equilibrato possibile. Le scelte di formazione potrebbero influenzare l’andamento della partita, mantenendo alta la competitività della squadra. Ecco quali sono le possibili variazioni in vista di questa importante sfida.
La gestione delle energie resta una priorità assoluta in casa Napoli in vista della sfida contro.
