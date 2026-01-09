Conte è il leader dell' opposizione che può insidiare Meloni Schlein è quinta Il sondaggio

Secondo l'ultimo sondaggio YouTrend, Giuseppe Conte si distingue come l’unico leader dell’opposizione in grado di competere direttamente con Giorgia Meloni per la presidenza del Consiglio. Schlein si posiziona invece in quinta posizione. I dati evidenziano un quadro in evoluzione della scena politica italiana, con Conte che potrebbe rappresentare una valida alternativa alla guida del governo.

C'è un dato, nel nuovo sondaggio YouTrend, che emerge più di forte di altri: se la sfida per Palazzo Chigi fosse oggi personalizzata, l 'unico leader dell'opposizione in grado di trasformarla in un vero testa a testa con Giorgia Meloni sarebbe Giuseppe Conte. Tutti gli altri, per ragioni diverse, restano un passo indietro. Nel confronto diretto, l'ex presidente del Consiglio arriva al 49,9 per cento, a due decimi dalla premier. Un margine statisticamente irrilevante, ma politicamente eloquente: Conte continua a essere l'unica figura capace di competere sul piano personale con Meloni, nonostante il Movimento 5 Stelle resti lontano dai numeri di Fratelli d'Italia.

Meloni: ringrazio leader opposizione, anche Schlein che ha fatto parlare di noi - "Voglio ringraziare Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Riccardo Magi, Luigi Marattin e voglio ringraziare anche Elly Schlein che ... ilsole24ore.com

Csx in subbuglio, il M5S insidia Schlein: la manina di Travaglio e il piano di Conte per diventare leader dell'opposizione - È evidente che quella manifestazione ha rappresentato una sorta di spartiacque nel campo dell’opposizione. affaritaliani.it

Dieci domande a Conte e Schlein sul caso Hannoun. I due leader faranno chiarezza x.com

