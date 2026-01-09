Consumata dalla chemio per un tumore che non c’era il calvario di Daniela Montesi

Daniela Montesi, 65 anni di Pontedera, condivide il suo percorso di sofferenza, segnato da una diagnosi sbagliata e da un trattamento chemio che si è rivelato inutile. La sua storia evidenzia le difficoltà di un'esperienza medica complessa, sottolineando l'importanza di una diagnosi accurata e di un percorso di cura adeguato. Un racconto che invita alla riflessione sulla delicatezza delle diagnosi e delle terapie in ambito sanitario.

" Mi sento una donna finita ". È una frase dura, carica di dolore, quella con cui Daniela Montesi, 65 anni, di Pontedera, racconta la sua storia a La Stampa. Una vicenda fatta di diagnosi sbagliate, cure invasive inutili e conseguenze sanitarie irreversibili. Nonostante la recente sentenza della Corte d'appello di Firenze, che ha riconosciuto un risarcimento complessivo di 470 mila euro a suo favore, il suo calvario non è finito. " Avrei voluto essere davanti ai giudici per far vedere loro come sto davvero – racconta – ma ero ricoverata in ospedale, a curarmi dalle malattie che stanno aggredendo il mio sistema immunitario, distrutto da quelle terapie sbagliate ".

