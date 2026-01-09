Consorzio di Bonifica Centro Alessandrini M5s | La destra immobile la giustizia arriva dal Tar
Il Consorzio di Bonifica Centro è al centro di una questione irrisolta, con le tariffe che continuano a generare disagi tra gli agricoltori. La Regione Abruzzo, sotto la gestione della destra, appare inattiva di fronte a questa problematica, mentre le controversie vengono risolte dai tribunali. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi concreti per garantire trasparenza e tutela degli interessi degli operatori agricoli.
«Da anni la destra che governa la Regione Abruzzo resta immobile sul caos delle tariffe del Consorzio di Bonifica Centro, lasciando gli agricoltori soli e costretti a rivolgersi ai tribunali per vedere riconosciuti diritti elementari». Lo afferma Erika Alessandrini, consigliera regionale del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
