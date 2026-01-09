Consorzio di Bonifica Centro Alessandrini M5s | La destra immobile la giustizia arriva dal Tar

Il Consorzio di Bonifica Centro è al centro di una questione irrisolta, con le tariffe che continuano a generare disagi tra gli agricoltori. La Regione Abruzzo, sotto la gestione della destra, appare inattiva di fronte a questa problematica, mentre le controversie vengono risolte dai tribunali. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi concreti per garantire trasparenza e tutela degli interessi degli operatori agricoli.

Il presidente Tocco sui contributi irrigui: "Il Tribunale amministrativo ha riconosciuto il buon lavoro del Consorzio" - Il fatto che siano stati accolti parzialmente i ricorsi dei consorziati non si tradurrebbe nella sconfitta del Consorzio bonifica centro dato che, afferma chi ne è alla guida, "ha stabilito la corrett ... ilpescara.it

Il Tribunale amministrativo dà ragione agli agricoltori: il Consorzio ha sbagliato i conti sui contributi, tutto da rifare - I giudici richiamano la sentenza del 2023 confermando che quelle sono le regole da seguire. ilpescara.it

Contenzioso con il Consorzio di Bonifica: i 22 sindaci chiedono l'annullamento delle cartelle x.com

Emergenza Piana Reatina: il Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina in azione https://www.sabiniatv.it/emergenza-alluvionale-il-consorzio-di-bonifica-etruria-meridionale-e-sabina-in-azione - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.