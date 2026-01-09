Consiglio di Giostra il presidente | A breve tutte le regole di comportamento dei figuranti

Da arezzonotizie.it 9 gen 2026

Il Consiglio della Giostra ha annunciato che a breve saranno pubblicate le nuove regole di comportamento per i figuranti. Con l’avvio ufficiale del nuovo Anno Giostresco, domani si terrà la cerimonia di offerta dei ceri al Beato Gregorio X, segnando l’inizio delle attività ufficiali e delle iniziative correlate alla tradizione della Giostra del Saracino.

Con l’inizio del nuovo Anno Giostresco che si aprirà ufficialmente domani con la cerimonia di offerta dei ceri al Beato Gregorio X, il Consiglio della Giostra, l’organo consultivo e di supporto che si occupa degli aspetti scenografici della Giostra del Saracino e delle manifestazioni collaterali. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

