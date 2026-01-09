Consiglio comunale | cittadinanza emerita a Gustavo Pansini

Il Consiglio comunale di Urbino ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria emerita a Gustavo Pansini, noto avvocato penalista scomparso lo scorso luglio a 91 anni. La cerimonia rappresenta un riconoscimento alla lunga carriera e al contributo professionale di Pansini, figura di rilievo nel panorama legale italiano. L’atto intende celebrare il suo impegno e la sua presenza nella comunità locale.

Il Consiglio comunale di Urbino conferirà oggi la cittadinanza onoraria emerita a Gustavo Pansini (foto), illustre avvocato penalista, morto lo scorso luglio poco prima di compiere 92 anni. Napoletano, figura di spicco del mondo giuridico italiano, fu tra i fondatori dell’Unione camere penali italiane, ma soprattutto, dal punto di vista di Urbino, fu preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università. Dell’Ateneo era professore emerito e fino al 2011 vi aveva insegnato Teoria generale del processo. "L’impegno di Gustavo Pansini ha superato i confini dell’attività scientifica – si legge tra le motivazioni del conferimento –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Consiglio comunale: cittadinanza emerita a Gustavo Pansini Leggi anche: Revoca cittadinanza a Mussolini. Ultimo atto in Consiglio comunale Leggi anche: Il Consiglio comunale di Castegnato ha revocato la cittadinanza a Mussolini La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Consiglio comunale: cittadinanza emerita a Gustavo Pansini. Ceva conferisce la Cittadinanza Onoraria agli Alpini della Caserma "Montegrappa" - Si è svolta l’ultima seduta dell’anno del consiglio comunale di Ceva, presieduta dal sindaco Fabio Mottinelli. cuneocronaca.it

Bologna, il Consiglio comunale approva la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Ceretti (Pd): «Decisione sofferta» - Il Consiglio comunale di Bologna ha dato il via libera al conferimento della cittadinanza onoraria alla relatrice ... corrieredibologna.corriere.it

Il consiglio comunale di Bologna non revoca la cittadinanza a Francesca Albanese - Durante il Consiglio comunale del pomeriggio a Bologna, la maggioranza ha votato l'ammissibilità ma non l'urgenza dell'ordine del giorno presentato dalle opposizioni, per revocare la cittadinanza ... ansa.it

Badu ’e Carros, territori uniti per il futuro del carcere: a Nuoro un Consiglio comunale straordinario x.com

La capogruppo Avs in consiglio comunale a Genova spiega: “Anche questo è fare politica: facendo ciò che altre non possono fare” - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.