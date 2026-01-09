Conselice e Lavezzola rottura della condotta del potabilizzatore | ultimata la riparazione di Hera

Hera ha completato le operazioni di riparazione della condotta del potabilizzatore a Conselice e Lavezzola, danneggiata di recente. Le squadre di intervento sono intervenute prontamente e hanno lavorato senza sosta per garantire la riattivazione del servizio idrico nelle aree interessate. La riparazione, ormai conclusa, permette di ripristinare la normale distribuzione dell’acqua potabile.

