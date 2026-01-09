Consegnato il cantiere della Caserma di vigili del fuoco

È stato consegnato ufficialmente alla ditta Iter il cantiere della nuova caserma dei vigili del fuoco, dopo la gara d’appalto e la firma del verbale di ieri. L’intervento prevede la realizzazione di una struttura moderna e funzionale, destinata a migliorare i servizi di emergenza nel territorio. Questo passaggio rappresenta un passo importante per l’aggiornamento delle infrastrutture dedicate alla sicurezza pubblica.

Caserma dei vigili del fuoco, consegnato il cantiere alla ditta Iter che si è aggiudicata la gara d'appalto: ieri la firma del verbale. L'avvio delle attività di cantiere è previsto già nel corso della prossima settimana, con le prime operazioni. I lavori dureranno almeno due anni, salvo imprevisti. "La ditta, come comunicato in fase operativa, ha già avviato – fanno sapere dal Comune – l'organizzazione delle forniture, inclusi elementi strutturali necessari per accelerare l'avvio delle lavorazioni. La nuova struttura sorgerà a Chiaruccia, un'area strategica per garantire collegamenti efficaci e una risposta più rapida alle esigenze operative sull'intero territorio.

