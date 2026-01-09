Congedi più flessibili | la Manovra 2026 ridisegna l’equilibrio tra lavoro e famiglia

Con l’approvazione della legge di Bilancio 2026 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, vengono introdotte nuove misure per rendere più flessibili i congedi lavorativi. La Manovra mira a favorire un miglior equilibrio tra vita familiare e impegno professionale, intervenendo su specifiche norme che regolano i congedi, con l’obiettivo di adattare le modalità di lavoro alle esigenze dei cittadini.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio 2026 entrano in vigore misure che puntano a rendere più gestibile l’equilibrio tra vita privata e lavoro, intervenendo sul D.Lgs. n. 1512001 (Testo unico su maternità e paternità). Il perno della riforma, contenuta nei commi 219 e 220, è l’estensione delle “finestre” temporali entro cui i genitori possono utilizzare congedi e permessi: l’obiettivo è rafforzare la tutela delle famiglie e sostenere la continuità occupazionale, soprattutto femminile. Congedo parentale. La novità più evidente riguarda l’art. 32: dal 1° gennaio 2026 il congedo parentale può essere esercitato nei primi quattordici anni di vita del bambino, non più entro i dodici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

