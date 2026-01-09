Confindustria Toscana alla conta. Bernini in pole al posto di Bigazzi.

Confindustria Toscana avvia il nuovo anno con una fase di nomine. Dopo la scelta di Lapo Baroncelli come presidente dell’associazione Toscana centro e costa, si procede alla selezione dei tre membri della commissione di designazione del nuovo presidente regionale, in sostituzione di Maurizio Bigazzi, al termine del suo mandato. La decisione riguarda anche la possibile sostituzione di Bigazzi con Bernini, che si posiziona in pole.

Confindustria ricomincia da dove aveva lasciato. Se il 2025 si era chiuso con la designazione di Lapo Baroncelli a presidente dell’associazione Toscana centro e costa, il 2026 si è aperto con la scelta dei tre saggi che compongono la commissione di designazione del nuovo leader toscano che succederà a Maurizio Bigazzi, arrivato a fine del mandato. Si tratta del senese Sergio Ceccuzzi, ex presidente di Confindustria Toscana e dell’associazione fiorentina, del lucchese Giulio Grossi, ex presidente di Confindustria Toscana nord, e di Giovanni Basagni, aretino, fondatore di Miniconf, big nel settore dell’abbigliamento bimbi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

