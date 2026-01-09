Conferenza stampa di Meloni per l’inizio del 2026 trattati temi da attività del governo a manovra da Usa-Venezuela a Ucraina e Iran

Il 9 gennaio 2026, Giorgia Meloni presenta in Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati la conferenza stampa di inizio anno. L'incontro affronta i principali temi dell’attività del governo, dalla manovra economica alle relazioni internazionali, con particolare attenzione a Usa-Venezuela, Ucraina e Iran. Un’occasione per fare il punto sulle priorità politiche e le sfide in corso nel nuovo anno.

La conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni. Segui la diretta - Nell'Aula dei gruppi parlamentari della Camera, la presidente del Consiglio risponde a 40 domande dei giornalisti ... ilfoglio.it

Conferenza stampa di inizio anno, Meloni alla Camera. Ecco la Diretta - Ad aprire la conferenza stampa è stato il presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, che ha esordito spiegando che “il 2025 è stato un anno molto difficile per i giornalisti. lanotiziagiornale.it

18. “Conferenza stampa di inizio anno: seguitemi in diretta” x.com

In diretta la conferenza stampa annuale della presidente del Consiglio Meloni dalla Camera dei Deputati, un rito che si ripete da 49 anni. Attese circa 40 domande - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.