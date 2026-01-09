Conferenza stampa di Meloni per l’inizio del 2026 trattati temi da attività del governo a manovra da Usa-Venezuela a Ucraina e Iran

Il 9 gennaio 2026, Giorgia Meloni presenta in Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati la conferenza stampa di inizio anno. L'incontro affronta i principali temi dell’attività del governo, dalla manovra economica alle relazioni internazionali, con particolare attenzione a Usa-Venezuela, Ucraina e Iran. Un’occasione per fare il punto sulle priorità politiche e le sfide in corso nel nuovo anno.

Giorgia Meloni tiene oggi, 9 gennaio 2026, la conferenza stampa di inizio anno nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. Un appuntamento atteso, nel quale la presidente del Consiglio risponderà a una lunga serie di domande sui principali temi che segnano l’agenda dell’esecutivo, d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

