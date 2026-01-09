Conferenza stampa di Meloni per l’inizio del 2026 tra i temi attività del governo manovra Usa-Venezuela Ucraina e Iran - DIRETTA

Il 9 gennaio 2026, Giorgia Meloni tiene la conferenza stampa di inizio anno nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. L'incontro affronta i principali temi dell’attività del governo, tra cui la manovra finanziaria, le relazioni con gli Stati Uniti e il Venezuela, e le questioni internazionali relative a Ucraina e Iran. La diretta offre un quadro delle priorità e delle linee di intervento previste per l’anno in corso.

Giorgia Meloni tiene oggi, 9 gennaio 2026, la conferenza stampa di inizio anno nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. Un appuntamento atteso, nel quale la presidente del Consiglio risponderà a una lunga serie di domande sui principali temi che segnano l’agenda dell’esecutivo, d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

