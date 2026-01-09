Conferenza stampa di fine anno della Meloni | Su Trentini governo mobilitato su tutti i canali

La conferenza stampa di fine anno della presidente Meloni ha affrontato i temi principali dell’azione di governo, con particolare attenzione alla gestione delle questioni relative ai Trentini. La premier ha sottolineato l’impegno del governo, attivato su tutti i livelli e canali, per garantire stabilità e risposte concrete. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto con i giornalisti, offrendo chiarezza sulle priorità future dell’esecutivo.

Governo, oggi la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni. Ecco tutti i temi sul tavolo della premier - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni tiene oggi 9 gennaio 2026 la conferenza stampa nell'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. affaritaliani.it

Conferenza di fine anno di Giorgia Meloni: la diretta - La presidente del Consiglio incontra i giornalisti e fa un bilancio dell’anno trascorso e le prospettive della politica italiana con uno sguardo agli scenari internazionali ... quotidiano.net

18. “Conferenza stampa di inizio anno: seguitemi in diretta” x.com

In diretta la conferenza stampa annuale della presidente del Consiglio Meloni dalla Camera dei Deputati, un rito che si ripete da 49 anni. Attese circa 40 domande - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.