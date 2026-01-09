Conferenza stampa di fine anno della Meloni | Su Trentini governo mobilitato su tutti i canali

La conferenza stampa di fine anno della presidente Meloni ha affrontato i temi principali dell’azione di governo, con particolare attenzione alla gestione delle questioni relative ai Trentini. La premier ha sottolineato l’impegno del governo, attivato su tutti i livelli e canali, per garantire stabilità e risposte concrete. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto con i giornalisti, offrendo chiarezza sulle priorità future dell’esecutivo.

L’incontro della premier Meloni con i giornalisti nella conferenza stampa di fine anno Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

