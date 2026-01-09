Conferenza stampa Chivu quando parla il tecnico alla vigilia di Inter Napoli

Il tecnico dell'Inter si presenta in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli, offrendo spunti sulle strategie e sulle aspettative per la sfida. L'incontro rappresenta un momento importante per analizzare lo stato di forma della squadra e le sfide che attendono i nerazzurri, in un contesto di grande attenzione e confronto tra le due formazioni.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il campionato di Serie A si appresta a vivere uno dei suoi momenti più alti e decisivi. Domenica 11 gennaio alle ore 20:45, la splendida cornice dello Stadio San Siro ospiterà il faccia a faccia tra l’Inter e il Napoli, una sfida che profuma di Scudetto e che mette di fronte le due principali potenze del torneo. Come riportato ufficialmente dalla fonte Inter.it, la Beneamata arriva a questo appuntamento carica dopo l’importante vittoria ottenuta sul campo del Parma, un successo che ha consolidato le ambizioni dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Chivu, quando parla il tecnico alla vigilia di Inter Napoli Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti: quando parla il tecnico bianconero alla vigilia di Juve Lecce. Orario ufficiale Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sporting: quando parla il tecnico alla vigilia di Champions. L’orario ufficiale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Inter Bologna, Chivu: 'Le frecciate non hanno peso su di me. Cancelo? Parlo dei miei giocatori'; Inter-Bologna: la conferenza di Chivu LIVE; Chivu: “Luis Henrique sbaglia meno di tutti. Napoli? Se succede mi incazzo di brutto!”; Chivu: Le frecciate da altre città? Non hanno a che fare con questo sport. A chi si riferisce. L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta ieri sera in campionato contro il Parma - L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta ieri sera in campionato contro il Parma Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, è intervenuto in co ... calcionews24.com

Chivu, in conferenza stampa, ha analizzato l’equilibrio in vetta e risponde alle critiche con sarcasmo sulla percezione esterna - Chivu, in conferenza stampa, ha analizzato l’equilibrio in vetta e risponde alle critiche con sarcasmo sulla percezione esterna Il clima attorno alla vetta della Serie A si surriscalda e Cristian Chiv ... juventusnews24.com

Inter-Bologna, Chivu: "Le frecciate non hanno peso. Cancelo? Parlo dei miei giocatori" - Bologna, Chivu: 'Le frecciate non hanno peso. sport.sky.it

Conferenza stampa Chivu pre Bologna-Inter #Inter

L’importanza di avere la famiglia #Friedkin a Roma Ci pensa mister #Gasperini a rispondere in conferenza stampa: “Avere la società presente per così tanto tempo, vale più dei 36 punti fatti con l’ #AsRoma” x.com

L’esercito israeliano irrompe durante una conferenza stampa al Youth Village, centro giovanile vicino a Ramallah: giornalisti identificati, cameraman della Palestine TV picchiato. https://fanpa.ge/wvTev . - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.