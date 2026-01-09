Conegliano-Mestre la Prefettura vieta la vendita dei biglietti ai tifosi veneziani

La Prefettura di Conegliano ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi veneziani per la partita di Serie D tra Conegliano 1907 e Ac Mestre, in programma alle 14. Questa misura mira a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza durante l’evento sportivo. La decisione riguarda esclusivamente i residenti nella provincia di Venezia, senza influire sulla vendita ai tifosi di altre zone.

Stop alla vendita di biglietti per i tifosi residenti nella provincia di Venezia per l'incontro di calcio di serie D tra Conegliano 1907 e Ac Mestre, in programma alle 14.30 di domenica 18 gennaio allo stadio Soldan di Conegliano. A prendere la decisione è stato oggi, 9 gennaio, il prefetto di.

