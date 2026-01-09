Condannato per droga senegalese fermato con 32 dosi in bocca
Un uomo senegalese di 45 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato con 32 dosi di droga in bocca. Destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Genova, l’arresto si inserisce in un’operazione di polizia volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato condotto in carcere per l'esecuzione dell’ordine.
