Il 9 gennaio 2026, ad Arezzo, Mohamed Irfan Rhana, 37 anni, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Letizia Girolami, psicoterapeuta di 72 anni, avvenuto il 5 ottobre 2024 a Foiano della Chiana. La sentenza conclude un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna definitiva dell’imputato per il grave reato commesso due anni fa.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – , una psicoterapeuta di 72 anni, nella sua casa di Foiano della Chiana. L'uomo era un amico di famiglia e ex fidanzato della figlia della donna. Il presidente della corte d'assise di Arezzo Anna Maria Loprete ha letto il dispositivo della sentenza dopo una camera di consiglio durata circa un'ora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Condannato all'ergastolo il 37enne pachistano Mohamed Irfan Rhana che il 5 ottobre 2024 uccise Letizia Girolami

