Concluso il progetto di prevenzione alle dipendenze dal ministero fondi per telecamere di videosorveglianza

Si è tenuto all’auditorium di Chieti l’evento conclusivo del progetto “Il mio ben’essere”, promosso dalla polizia locale nell’ambito delle iniziative di prevenzione alle dipendenze. Il progetto, sostenuto con fondi ministeriali, ha coinvolto diverse attività mirate a sensibilizzare e contrastare la vendita e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle attività, sono stati annunciati i fondi destinati all’installazione di telecamere di videosorveglianza per rafforzare la sicurezza urbana

Al Cianfarani l'evento di chiusura del progetto “Il mio ben’essere”: prevenzione, legalità e stili di vita sani - Il progetto sulle dipendenze è stato promosso dalla polizia locale di Chieti nell’ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti ... chietitoday.it

Contro le dipendenze, il Comune di Campobasso lancia un programma di prevenzione per studenti e istituzioni - CAMPOBASSO – È stato approvato dalla Giunta comunale di Campobasso il “Programma integrato di prevenzione delle dipendenze patologiche rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado de ... molisenetwork.net

