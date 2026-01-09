Concluso il progetto di prevenzione alle dipendenze dal ministero fondi per telecamere di videosorveglianza
Si è tenuto all’auditorium di Chieti l’evento conclusivo del progetto “Il mio ben’essere”, promosso dalla polizia locale nell’ambito delle iniziative di prevenzione alle dipendenze. Il progetto, sostenuto con fondi ministeriali, ha coinvolto diverse attività mirate a sensibilizzare e contrastare la vendita e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle attività, sono stati annunciati i fondi destinati all’installazione di telecamere di videosorveglianza per rafforzare la sicurezza urbana
Si è svolto all’auditorium di Chieti l’evento conclusivo del progetto sulle dipendenze “Il mio ben’essere”, promosso dalla polizia locale di Chieti nell’ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un appuntamento molto partecipato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
